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Москва

Трамваи задерживаются по техническим причинам на шоссе Энтузиастов 

Москва24 18 минут назад
Сбой произошел в движении трамваев на шоссе Энтузиастов в Москве
Фото: Москва24
На шоссе Энтузиастов по техническим причинам задерживаются трамваи № 12, 24, 37, 38, 43, 46, 50. Об этом говорится в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
По данным Дептранса столицы, сбой случился рядом со станцией метро "Авиамоторная". "

Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей", — уточнили в пресс-службе ведомства.

В настоящий момент неизвестно, когда будет восстановлено движение трамваев в городе.
Ранее движение трамваев на Преображенской площади было восстановлено после задержки.
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