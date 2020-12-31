Сбой произошел в движении трамваев на шоссе Энтузиастов в Москве

Все новости на карте

На шоссе Энтузиастов по техническим причинам задерживаются трамваи № 12, 24, 37, 38, 43, 46, 50. Об этом говорится в Telegram-канале департамента транспорта Москвы

По данным Дептранса столицы, сбой случился рядом со станцией метро "Авиамоторная". "

Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей", — уточнили в пресс-службе ведомства.

В настоящий момент неизвестно, когда будет восстановлено движение трамваев в городе.

Ранее движение трамваев на Преображенской площади было восстановлено после задержки.