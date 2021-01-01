На транспорте в новогоднюю ночь проехали 315 тысяч человек

Максим Ликсутов. Столичные автобусы, трамваи, электробусы, поезда метро и Московское центральное кольцо (МЦК) перевезли в новогоднюю ночь 315 тыс. пассажиров, это почти в 2,5 раза меньше, чем год назад, сообщил ТАСС в пятницу заммэра Москвы

"Московский транспорт работал всю новогоднюю ночь уже пятый раз подряд. В этот раз из-за ограничений люди меньше ездили в транспорте. Мы перевезли в 2,4 раза меньше пассажиров, чем в прошлую новогоднюю ночь. 315 тыс. человек", — сказал Ликсутов.

По его словам, наиболее востребованными видами общественного транспорта в минувшую ночь в Москве были метро и МЦК. Ими воспользовались 284 тыс. пассажиров. Также работали 174 маршрута наземного транспорта, часть из которых круглосуточно, а другие — до 03:30 мск.

Как уточняется в официальном Telegram -канале столичного департамента транспорта, самой популярной станцией в новогоднюю ночь стала "Площадь революции", где было 24 тыс. пассажиров. Станцией "Пушкинская" воспользовались около 22,7 тыс. человек, станцией "Китай-город" — 19 тыс. пассажиров.

"В Новый год транспорт работает без перерыва, люди едут поздравлять родных, в гости, и наша задача — развезти их вовремя, безопасно и с комфортом. Второй год подряд на транспорте действовал бесплатный проезд. Все прошло спокойно, без происшествий, без очередей и сложностей. Поздравляю всех с наступившим Новым годом и прошу с пониманием отнестись к дополнительным мерам безопасности, которые будут действовать в течение всех новогодних и рождественских праздников", — заключил Ликсутов.

Свыше 22 тыс. человек встретили Новый год в московском метрополитене и посмотрели обращение президента в вагонах метропоездов, сообщил Ликсутов.

"Многие встречают Новый год прямо в метро, МЦК, МЦД и наземном транспорте. Люди едут гулять, в гости, а кто-то и на работу. Для тех, кого праздник застал в метро, мы по традиции организовали прямую трансляцию новогоднего обращения президента. В эту ночь Новый год с нами в метро встретили более 22 тыс. пассажиров", — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в вагонах поездов столичной подземки на 15 тыс. медиаэкранов была организована трансляция обращения президента России с субтитрами. В период новогодних праздников московское метро продолжит работать в обычном режиме. Проезд в московском метро и на МЦК был бесплатным всю новогоднюю ночь — с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января.

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