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Москва

Музеи Москвы приглашают на онлайн-мероприятия 

Моя Москва.онлайн и ещё 2 2 часа назад
Музеи Москвы приглашают на онлайн-мероприятия
Фото: Моя Москва.онлайн
Участников ожидают путешествие за полярный круг и рождественский концерт.
Столичные музеи приглашают жителей и гостей города на виртуальные мероприятия, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
С 4 по 10 января пользователи смогут посетить концерты, мастер-классы, лекции и спектакли, отмечается в сообщении.
Так, участники онлайн-мероприятий послушают рождественский концерт и научатся мастерить елочные игрушки, а также узнают, как зимуют растения.
Уточняется, что бесплатные мероприятия будут проходить на страницах учреждений в социальных сетях и на их YouTube-каналах.
Подробную информацию об онлайн-программе и расписании можно найти на сайте мэрии.
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