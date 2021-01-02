Музеи Москвы приглашают на онлайн-мероприятия 

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Участников ожидают путешествие за полярный круг и рождественский концерт.

Столичные музеи приглашают жителей и гостей города на виртуальные мероприятия, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

С 4 по 10 января пользователи смогут посетить концерты, мастер-классы, лекции и спектакли, отмечается в сообщении.

Так, участники онлайн-мероприятий послушают рождественский концерт и научатся мастерить елочные игрушки, а также узнают, как зимуют растения.

Уточняется, что бесплатные мероприятия будут проходить на страницах учреждений в социальных сетях и на их YouTube-каналах.