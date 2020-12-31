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В Москве открыли станцию БКЛ «Электрозаводская» 

RT на русском и ещё 12 44 минуты назад
Собянин открыл станцию БКЛ «Электрозаводская»
Фото: © М. Мишина / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Открыта станция «Электрозаводская» Большой кольцевой линии Московского метрополитена.
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Это десятая станция Большой кольцевой линии. По сути дела, треть работы завершена. Что ещё очень важно: сделан огромный задел. Около 90% тоннелей Большой кольцевой линии пройдено, две трети строительных работ выполнено», — заявил мэр Сергей Собянин.

По его словам, задача на следующие годы — запускать по десять станций БКЛ ежегодно, чтобы завершить основные работы в 2022-м.
Ранее телеканал «360» сообщал, что станция Подольск открылась на МЦД-2 после работ по реконструкции.
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