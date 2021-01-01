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Москва

Погода в Москве: Гололед на улицах столицы сохранится до вечера 2 января 

Москва24 и ещё 5 1 час назад
Гололед на улицах столицы сохранится до 2 января
Фото: mos.ru
Гололед на улицах столицы, как ожидается, сохранится до вечера субботы, 2 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 21:00 1 января с сохранением до 21:00 2 января местами по городу Москве ожидается гололед, гололедица", — говорится в сообщении.

В связи с этим водителей призвали быть внимательными на дорогах и ехать с соблюдением дистанции.
По прогнозам синоптиков, в первые дни 2021 года в Москве ожидается теплая погода и высокое атмосферное давление. 2 января в городе ожидается облачная погода, пройдут небольшие снегопады. Температура воздуха будет колебаться в районе нулевой отметки. 3 января ожидается такая же температура воздуха. 4 января в столице пройдет атмосферный фронт, который принесет с собой облачную погоду и похолодание. Температура воздуха снизится до -3…-5 градусов, ночью — до -7…-9 градусов.
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