Собянин: 50 тысяч москвичей привились от коронавируса

Около 100 тыс. человек записалось на вакцинацию от коронавируса в преддверии Нового года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия».

«Последние дни записываются уже больше десятка тысяч каждый день. И сегодня уже около 100 тыс. записалось, и около 50 тыс. привилось. Это в преддверии Нового года», — сказал Собянин.

По его мнению, количество желающих привиться от коронавирусной инфекции возрастет после новогодних праздников. «Важно понимать, что без вакцинации нам не победить пандемию», — добавил мэр.