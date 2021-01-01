Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Собянин: Около 100 тыс. москвичей записалось на вакцинацию от коронавируса в преддверии Нового года 

Агентство «Москва» 18 минут назад
Собянин: 50 тысяч москвичей привились от коронавируса
Фото: ТАСС
Около 100 тыс. человек записалось на вакцинацию от коронавируса в преддверии Нового года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия».

«Последние дни записываются уже больше десятка тысяч каждый день. И сегодня уже около 100 тыс. записалось, и около 50 тыс. привилось. Это в преддверии Нового года», — сказал Собянин.

По его мнению, количество желающих привиться от коронавирусной инфекции возрастет после новогодних праздников. «Важно понимать, что без вакцинации нам не победить пандемию», — добавил мэр.
Видео дня. Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом
Агентство «Москва»: последние новости
Проезд в столичном метро и на МЦК стал бесплатным до 6:00 1 января Проезд в столичном метро и на МЦК стал бесплатным до 6:00 1 января Около 315 тыс. человек воспользовались московским транспортом в новогоднюю ночь Около 315 тыс. человек воспользовались московским транспортом в новогоднюю ночь Сергей Собянин поздравил москвичей с Новым годом Сергей Собянин поздравил москвичей с Новым годом
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро
00:12
Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Толпы образовались возле ограждений Красной площади
00:25
Толпы образовались возле ограждений Красной площади
Новости Москвы Общество
Запутавшийся в гирлянде самолет совершил экстренную посадку
01:20
Запутавшийся в гирлянде самолет совершил экстренную посадку
Происшествия В мире
Гигантская елка загорелась на празднике в Дербенте
01:29
Гигантская елка загорелась на празднике в Дербенте
Происшествия Пожары
Врач из «красной зоны» сделал предложение коллеге и попал на видео
00:32
Врач из «красной зоны» сделал предложение коллеге и попал на видео
Общество
Десятки автомобилей сожгли в новогоднюю ночь в Страсбурге
01:06
Десятки автомобилей сожгли в новогоднюю ночь в Страсбурге
Происшествия В мире
Обнародованы кадры атаки боевиков на полицейских в Грозном
01:45
Обнародованы кадры атаки боевиков на полицейских в Грозном
Происшествия Криминал
6 человек сгорели в новогоднюю ночь в Чувашии
00:24
6 человек сгорели в новогоднюю ночь в Чувашии
Происшествия Пожары
Дебоширы едва не лишили россиян Нового года
01:27
Дебоширы едва не лишили россиян Нового года
Происшествия
В Сочи в новогоднюю ночь сожгли лес
00:39
В Сочи в новогоднюю ночь сожгли лес
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение