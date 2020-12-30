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Власти Москвы ответили на распространенные вопросы о вакцинации от COVID 

Вероника Полынина 1 час назад
Власти Москвы ответили на распространенные вопросы о вакцинации от COVID
Фото: РИА Новости
Власти Москвы ответили на самые распространенные вопросы о вакцинации от коронавируса. Ответы опубликованы на сайте mos.ru.
Так, власти города заявили о том, что переболевшие COVID-19 могут получить вакцину. Пациент должен иметь полис ОМС и подходить под одну из категорий, для которых открыта вакцинация.
При этом для прививки не должно быть противопоказаний, а с момента заболевания должно пройти более двух недель. Наличие антител к коронавирусу не является противопоказанием.
Среди противопоказаний к вакцинации называется возраст до 18 лет, беременность, кормление грудью, а также получение других прививок в течение последних 30 дней.
Власти Москвы отметили, что с поступлением новых доз вакцин расширяется список категорий граждан, которым открыта вакцинация.

«Как только запас вакцины будет достаточным, в Москве стартует вакцинация для всех желающих», — отмечается в сообщении.

Участники испытаний «Спутника V» пока не могут вакцинироваться в рамках гражданского оборота, поскольку информация о тех добровольцах, которые в рамках испытаний получили плацебо, пока не опубликована.

«Такое правило обусловлено тем, что ни сам доброволец, ни медицинский работник не знают, что он получил при исследовании — плацебо или препарат. Без этого понимания получение реальной вакцины может быть небезопасно», — отмечается на mos.ru.

Власти напоминают, что на данный момент бесплатная вакцинация против COVID-19 проводится вакциной «Спутник V (Гам-Ковид-Вак)», разработанной Национальным исследовательским центром имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Запись на вакцинацию доступна на сайтах mos.ru, emias.info, приложениях Госуслуги Москвы», «ЕМИАС. ИНФО», «Моя Москва», а также в информационных киосках городских поликлиник.
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Новости Москвы , Минздрав РФ , Правительство Москвы , Mos.ru
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