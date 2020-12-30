Доступ на Красную площадь будет закрыт в новогоднюю ночь. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

«В связи с пандемией коронавируса COVID-19 и действием в городе режима повышенной готовности, общегородские культурно-массовые мероприятия в рамках празднования Нового 2021 года и Рождества Христова, а также детские новогодние представления в настоящее время отменены. В целях обеспечения соблюдения введенных ограничений, а также реализации профилактических мер и исключения значительных скоплений людей после 18:00 31 декабря 2020 года доступ граждан на Красную площадь будет ограничен», — говорится в сообщении.

Также представители департамента обратились к москвичам с просьбой в период новогодних каникул воздержаться от посещения мест с массовым пребыванием людей.