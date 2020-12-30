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Украшенный гирляндой снегоуборщик сняли на видео
Юрий Столбов
34 минуты назад
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Москвичи сняли на видео украшенный гирляндой снегоуборщик.
Видео опубликовал телеканал "Москва 24".
Новогодний грузовик заметили на МКАД в районе Лосиного острова.
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