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Москва

Украшенный гирляндой снегоуборщик сняли на видео 

Юрий Столбов 34 минуты назад
Москвичи сняли на видео украшенный гирляндой снегоуборщик.
Видео опубликовал телеканал "Москва 24".
Новогодний грузовик заметили на МКАД в районе Лосиного острова.
Новости Москвы , Видео , Москва24
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