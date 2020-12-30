Трактор ушел под лед в центре Москвы

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Москва

Опубликовано видео провалившегося в Патриарший пруд трактора 

Алевтина Жаркова 23 минуты назад
В центре столицы трактор ушел под лед. По предварительным данным, он мог скатиться вниз по обледенелому спуску.
Инцидент произошел на Патриарших прудах, кадры с места событий публикует телеканал «Москва 24». Спасатели извлекли уборочное транспортное средство из водоема. Водитель трактора не пострадал. Все обстоятельства случившегося уточняются.
Ранее сообщалось, что на Урале прохожий угнал машину скорой помощи, которая приехала по вызову. Он бросил автомобиль в соседней деревне. Злоумышленника разыскивает полиция.
Новости Москвы , Видео , Происшествия
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