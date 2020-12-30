Трактор ушел под лед в центре Москвы

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В центре столицы трактор ушел под лед. По предварительным данным, он мог скатиться вниз по обледенелому спуску.

Инцидент произошел на Патриарших прудах, кадры с места событий публикует телеканал «Москва 24». Спасатели извлекли уборочное транспортное средство из водоема. Водитель трактора не пострадал. Все обстоятельства случившегося уточняются.