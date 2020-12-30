Что будет работать в Москве 31 декабря

31 декабря столица будет работать в условиях ограничений из-за коронавируса, но это не повод не радоваться наступающему Новому году. «Вечерняя Москва» выяснила, как можно провести последний день 2020-го.

РЕСТОРАНЫ

До 15 января рестораны, кафе, а также любые другие развлекательные заведения, вроде боулингов и клубов, должны закрываться ровно в 23:00, и, к сожалению, в честь Нового года ограничение снимать никто не собирается. Запрещено также и проведение массовых мероприятий, таких как корпоративы, так что погулять на широкую ногу в большой компании точно не получится. Зато никто не запрещает заглянуть в уютное заведение и выпить по бокалу глинтвейна вместе с любимым человеком. Если же для вас приоритетна не атмосфера, а вкусная еда, никаких проблем точно не будет: ограничений на доставку и блюда навынос нет.

Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

КАТКИ

Ночных катаний в этом году тоже не будет — большинство катков закроется в 22:00. Билеты на последние сеансы десятилетия можно будет приобрести только онлайн. Это сделано для того, чтобы не допустить скопления людей на площадках. На бесплатные катки будут запускать в порядке живой очереди.

Главная площадка города — «ГУМ-каток» в самом сердце Москвы — закроется в 17:30. А вот на самом большом катке города на ВДНХ можно будет покататься подольше: последний сеанс года там завершится в 22:00, так что у горожан появится возможность и насладиться самым зимним и праздничным видом спорта, и успеть домой к бою курантов.

Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

ТРАНСПОРТ

Если вы всю жизнь мечтали встретить Новый год в метро, то вот ваш звездный час: столичная подземка и МЦК будут работать всю ночь, да еще и бесплатно. Благодаря этому после боя курантов москвичи могут отправиться на прогулку по ночной праздничной Москве, погулять по центру без толпы и машин — массовые мероприятия в этом году проводить не будут, так что большого скопления людей ждать не стоит.

Другая приятная новость в том, что всегда такие дорогие парковки в центре с 1 по 9 января будут работать бесплатно — отличный повод покататься по Москве. Исключение составят только парковки со шлагбаумом.

ПАРКИ ОНЛАЙН

В непростой период пандемии многим не хочется покидать квартиру даже в канун Нового года, и это понятно и нормально. Зарядиться праздничным настроением можно будет и онлайн — об этом позаботились столичные парки. К примеру, Бабушкинский парк 31 декабря проведет на своих страницах в соцсетях мастер-класс по созданию елочных украшений с помощью лоскутов тканей.

Парк «Северное Тушино» будет учить своих подписчиков мастерству создания новогоднего быка из пряжи, картона и джута.

Парк «Фили» на своих страницах в соцсетях проведет собственный новогодний огонек с участием различных музыкантов. Вести мероприятие будут, разумеется, Дед Мороз и Снегурочка.

НОВОГОДНИЙ ГУМ

Главный магазин страны — идеальное место для новогодних фотосессий, а еще прогулка по нему — отличный способ зарядиться праздничным настроением. Ежегодно в ГУМе проходит настоящая мини-выставка елочек, украшенных в разных стилях. На этот раз ровно 80 искусственных деревьев создали настоящий новогодний лес в рядах магазина.

А еще, если вы не успели купить подарок родным, подобрать лучший сюрприз помогут эльфы на праздничной ярмарке года.

САЛЮТ

Праздничный салют — главное событие в ночь с 31 декабря на 1 января, отмеряющее начало нового года. Главный фейерверк города традиционно запускают вблизи Красной площади — над Большим Москворецким мостом. Действо начнется ровно в 00:00 и продлится до 00:05. Если пропустили — ничего страшного: в 1:00, когда Новый год наступит уже на всей территории страны, салюты будут запускать во всех округах города на разных площадках, так что торжественные залпы до вас точно долетят.