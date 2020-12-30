Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

Что будет работать 31 декабря в Москве: подробный гид 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Что будет работать в Москве 31 декабря
Фото: Виктор Хабаров, «Вечерняя Москва»
31 декабря столица будет работать в условиях ограничений из-за коронавируса, но это не повод не радоваться наступающему Новому году. «Вечерняя Москва» выяснила, как можно провести последний день 2020-го.

РЕСТОРАНЫ

До 15 января рестораны, кафе, а также любые другие развлекательные заведения, вроде боулингов и клубов, должны закрываться ровно в 23:00, и, к сожалению, в честь Нового года ограничение снимать никто не собирается. Запрещено также и проведение массовых мероприятий, таких как корпоративы, так что погулять на широкую ногу в большой компании точно не получится. Зато никто не запрещает заглянуть в уютное заведение и выпить по бокалу глинтвейна вместе с любимым человеком. Если же для вас приоритетна не атмосфера, а вкусная еда, никаких проблем точно не будет: ограничений на доставку и блюда навынос нет.
Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

КАТКИ

Ночных катаний в этом году тоже не будет — большинство катков закроется в 22:00. Билеты на последние сеансы десятилетия можно будет приобрести только онлайн. Это сделано для того, чтобы не допустить скопления людей на площадках. На бесплатные катки будут запускать в порядке живой очереди.
Главная площадка города — «ГУМ-каток» в самом сердце Москвы — закроется в 17:30. А вот на самом большом катке города на ВДНХ можно будет покататься подольше: последний сеанс года там завершится в 22:00, так что у горожан появится возможность и насладиться самым зимним и праздничным видом спорта, и успеть домой к бою курантов.
Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

ТРАНСПОРТ

Если вы всю жизнь мечтали встретить Новый год в метро, то вот ваш звездный час: столичная подземка и МЦК будут работать всю ночь, да еще и бесплатно. Благодаря этому после боя курантов москвичи могут отправиться на прогулку по ночной праздничной Москве, погулять по центру без толпы и машин — массовые мероприятия в этом году проводить не будут, так что большого скопления людей ждать не стоит.
Другая приятная новость в том, что всегда такие дорогие парковки в центре с 1 по 9 января будут работать бесплатно — отличный повод покататься по Москве. Исключение составят только парковки со шлагбаумом.
Александр Авилов / АГН «Москва»

ПАРКИ ОНЛАЙН

В непростой период пандемии многим не хочется покидать квартиру даже в канун Нового года, и это понятно и нормально. Зарядиться праздничным настроением можно будет и онлайн — об этом позаботились столичные парки. К примеру, Бабушкинский парк 31 декабря проведет на своих страницах в соцсетях мастер-класс по созданию елочных украшений с помощью лоскутов тканей.
Парк «Северное Тушино» будет учить своих подписчиков мастерству создания новогоднего быка из пряжи, картона и джута.
Парк «Фили» на своих страницах в соцсетях проведет собственный новогодний огонек с участием различных музыкантов. Вести мероприятие будут, разумеется, Дед Мороз и Снегурочка.

НОВОГОДНИЙ ГУМ

Главный магазин страны — идеальное место для новогодних фотосессий, а еще прогулка по нему — отличный способ зарядиться праздничным настроением. Ежегодно в ГУМе проходит настоящая мини-выставка елочек, украшенных в разных стилях. На этот раз ровно 80 искусственных деревьев создали настоящий новогодний лес в рядах магазина.
А еще, если вы не успели купить подарок родным, подобрать лучший сюрприз помогут эльфы на праздничной ярмарке года.

САЛЮТ

Праздничный салют — главное событие в ночь с 31 декабря на 1 января, отмеряющее начало нового года. Главный фейерверк города традиционно запускают вблизи Красной площади — над Большим Москворецким мостом. Действо начнется ровно в 00:00 и продлится до 00:05. Если пропустили — ничего страшного: в 1:00, когда Новый год наступит уже на всей территории страны, салюты будут запускать во всех округах города на разных площадках, так что торжественные залпы до вас точно долетят.
«Вечерняя Москва»
Видео дня. Шнурова лишили статуса святого
Вечерняя Москва: последние новости
Доступ граждан на Красную площадь в новогоднюю ночь будет ограничен Доступ граждан на Красную площадь в новогоднюю ночь будет ограничен Петр Бирюков предостерег москвичей от мошенников, которые могут прийти в праздники под видом коммунальщиков Петр Бирюков предостерег москвичей от мошенников, которые могут прийти в праздники под видом коммунальщиков Дептранс анонсировал новую функцию оплаты проезда в столичном метро Дептранс анонсировал новую функцию оплаты проезда в столичном метро
Комментарии 1
Новости Москвы , Александр Авилов , АГН "Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Видео
Обращение ингушских тейпов к Кадырову сняли на видео
00:27
Обращение ингушских тейпов к Кадырову сняли на видео
В мире
Эвакуатор потерял машину на крутом повороте и попал на видео
00:38
Эвакуатор потерял машину на крутом повороте и попал на видео
Общество
Момент ракетной атаки на аэропорт Адена попал на видео
00:05
Момент ракетной атаки на аэропорт Адена попал на видео
Происшествия
Отсидевший в США 30 лет шпион прилетел в Израиль и попал на видео
02:01
Отсидевший в США 30 лет шпион прилетел в Израиль и попал на видео
В мире
Олень перехитрил льва и попал на видео
00:56
Олень перехитрил льва и попал на видео
В мире
Неизвестный забросал украинских депутатов фальшивыми долларами и попал на видео
00:04
Неизвестный забросал украинских депутатов фальшивыми долларами и попал на видео
В мире
Танец Лукашенко с юной незнакомкой на новогоднем балу попал на видео
00:47
Танец Лукашенко с юной незнакомкой на новогоднем балу попал на видео
Политика
Мерзкий поступок босого авиапассажира попал на видео
00:04
Мерзкий поступок босого авиапассажира попал на видео
Общество
Камала Харрис привилась от коронавируса в прямом эфире и попала на видео
00:29
Камала Харрис привилась от коронавируса в прямом эфире и попала на видео
США
Украшенный гирляндой снегоуборщик сняли на видео
00:24
Украшенный гирляндой снегоуборщик сняли на видео
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение