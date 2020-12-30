Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

МНПЗ завершил реконструкцию театрального зала в Капотне 

Москва24 и ещё 2 1 час назад
МНПЗ завершил реконструкцию театрального зала в Капотне
Фото: Сергей Шинов
Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) завершил модернизацию театрально-концертного зала Дворца культуры "Капотня" на юго-востоке столицы. В зале провели капитальный ремонт, обновили интерьер, заменили кресла, восстановили механизм сцены, а также установили современную звуковую и световую аппаратуру. Инвестиции в реализацию проекта составили 70 миллионов рублей.

"В Капотне с нетерпением ждали открытия современного и функционального зала. Теперь в шаговой доступности есть все для занятий в творческих кружках и студиях. Возможности зала позволяют принимать на сцене самые яркие и интересные постановки. Важно отметить, что это стало возможным благодаря работе, проведенной Московским нефтеперерабатывающим заводом, который активно участвует в развитии района на протяжении многих лет", — заявил зампредседателя Госдумы, депутат от Люблинского одномандатного округа Москвы Петр Толстой.

Он отметил, что модернизация концертных залов, когда они становятся удобнее и доступнее для жителей столичных районов, стала общегородским трендом. Председатель комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко, в свою очередь, назвала проект МНПЗ примером многолетнего добрососедского сотрудничества компании с местными жителями, которое способствует развитию района.

"Обновленный театральный зал смогут посещать до 40 тысяч жителей в год. Это значимая цифра для Москвы. У людей появляется больше возможностей для отдыха и творчества. И этот пример для Московского НПЗ не единственный. Летом мы вместе открыли новую парковку, которая позволила разгрузить район от транспорта, осматривали отреставрированные заводом памятники Великой Отечественной войны. Это и есть внимательное отношение к окружающим", — подчеркнула Святенко.

По словам гендиректора МНПЗ Виталия Зубера, модернизация театрального зала в Капотне стала ключевым проектом социальной программы предприятия за последние два года.
"Наше внимание в первую очередь направлено на запросы жителей, чтобы жизнь в Капотне становилась комфортнее. Мы активно участвуем в развитии инфраструктуры района", — отметил Зубер.
После масштабной реконструкции театральный зал сможет принимать фестивали международного уровня, спектакли ведущих театров и городские конференции.
Ранее МНПЗ завершил капремонт спортивного зала во дворце культуры "Капотня". Проект реализовали в рамках той же программы социальных инвестиций компании "Газпром нефть" "Родные города". Обновленной инфраструктурой смогут пользоваться местные жители для занятий в спортивных секциях. Новый зал оснастили всем необходимым для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол.
Видео дня. Шнурова лишили статуса святого
Москва24: последние новости
Москвичей предупредили о мошенниках, выдающих себя за коммунальщиков Москвичей предупредили о мошенниках, выдающих себя за коммунальщиков Строительная конструкция обрушилась рядом со станцией МЦК Ботанический сад Строительная конструкция обрушилась рядом со станцией МЦК Ботанический сад Автомобиль сбил насмерть пешехода на Кутузовском проспекте Автомобиль сбил насмерть пешехода на Кутузовском проспекте
Комментарии
Новости Москвы , Петр Толстой , Инна Святенко , Госдума , Газпромнефть , Совет Федерации , Пенза , Пензенская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Обращение ингушских тейпов к Кадырову сняли на видео
00:27
Обращение ингушских тейпов к Кадырову сняли на видео
В мире
Эвакуатор потерял машину на крутом повороте и попал на видео
00:38
Эвакуатор потерял машину на крутом повороте и попал на видео
Общество
Момент ракетной атаки на аэропорт Адена попал на видео
00:05
Момент ракетной атаки на аэропорт Адена попал на видео
Происшествия
Отсидевший в США 30 лет шпион прилетел в Израиль и попал на видео
02:01
Отсидевший в США 30 лет шпион прилетел в Израиль и попал на видео
В мире
Олень перехитрил льва и попал на видео
00:56
Олень перехитрил льва и попал на видео
В мире
Неизвестный забросал украинских депутатов фальшивыми долларами и попал на видео
00:04
Неизвестный забросал украинских депутатов фальшивыми долларами и попал на видео
В мире
Танец Лукашенко с юной незнакомкой на новогоднем балу попал на видео
00:47
Танец Лукашенко с юной незнакомкой на новогоднем балу попал на видео
Политика
Мерзкий поступок босого авиапассажира попал на видео
00:04
Мерзкий поступок босого авиапассажира попал на видео
Общество
Камала Харрис привилась от коронавируса в прямом эфире и попала на видео
00:29
Камала Харрис привилась от коронавируса в прямом эфире и попала на видео
США
Украшенный гирляндой снегоуборщик сняли на видео
00:24
Украшенный гирляндой снегоуборщик сняли на видео
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение