Систему транспортной безопасности установят в Добрынинском тоннеле в Москве 

Добрынинский тоннель в Москве будет оснащен системой транспортной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта «Оборудование инженерно-техническими средствами (системами) обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры ГБУ „Гормост“. Тоннель автодорожный Добрынинский» по адресу: район Замоскворечье, Центральный административный округ Москвы. В состав основного оборудования войдут системы видеонаблюдения и видеозаписи, благодаря им будет обеспечено наблюдение за обстановкой в тоннеле», — говорится в сообщении.

По словам руководителя Мосгосэкспертизы Анны Яковлевой, безопасность на дорогах — залог благополучия жителей и гостей города. Длина тоннельной части составляет более 190 м, а ширина — порядка 23 м. «Запроектированная система включает средства видеонаблюдения и видеозаписи, контроля и управления доступом, оповещения, охранно-пожарную сигнализацию, а также комплекс технических средств связи и передачи информации. Мониторинг и управление предусматривается с рабочего места оператора. Проектная продолжительность монтажных работ составляет один месяц», — отметила Яковлева.

В пресс-службе отметили, что в состав основного оборудования системы видеонаблюдения и видеозаписи войдут IP-камеры высокого разрешения, устанавливаемые на въезде и в самом тоннеле, благодаря которым будет обеспечено наблюдение за обстановкой, опорами, критическими элементами и подходами к ним. Также камеры разместят в технических помещениях.

Добавляется, что предусмотрены серверы с установленным специальным программным обеспечением, серверы хранения данных, ИК-прожекторы подсветки для камер и кабельные линии связи и вспомогательного оборудования. Оборудование записи, хранения, обработки и передачи видеоданных, сервера и прочее оборудование размещается во всепогодном климатическом шкафу.