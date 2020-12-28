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Собянин открыл после реконструкции три поликлиники в Москве 

ТАСС и ещё 7 4 часа назад
Собянин открыл после реконструкции три поликлиники в Москве
Фото: ТАСС