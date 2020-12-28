Жителям Коптева предлагается протестировать приложение «Московский транспорт» 

Столичный Дептранс ищет бета-тестировщиков для приложения «Московский транспорт», им может стать любой желающий, а самые активные получат призы, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента. «Мы продолжаем совершенствовать наш „Московский транспорт“. Приложение скоро вновь ждет большое обновление, и мы предлагаем вам стать его частью. Сейчас мы работаем над слоем с платными парковками Москвы, интерактивной картой метро и динамическим баллом пробок на дорогах. Это кропотливая работа, и нам нужна команда бета-тестировщиков, которые помогут сделать самый крутой городской онлайн-помощник», — отметили в пресс-службе.