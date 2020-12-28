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В Москве заработали три новые выделенные полосы 

Москва24 и ещё 2 5 часов назад
В Москве заработали три новые выделенные полосы
Фото: ТАСС
В Москве открылись три новые выделенные полосы для наземного общественного транспорта, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Отмечается, что они начали работать в понедельник, 28 декабря, на улице Маршала Василевского, 16-й Парковой улице и на улице Новой Башиловке. "По этим маршрутам ходит от 20 до 60 автобусов и электробусов в час, а значит для более чем 80 тысяч пассажиров дорога станет быстрее и комфортнее", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что общая протяженность новых выделенных полос составит 1,13 километра. На дорогах, которые получат выделенный проезд городского транспорта, проходят 24 маршрута.
Всего в Москве с 23 ноября заработали новые выделенные полосы на 14 участках дорог. Общая длина новых полос для общественного транспорта составила 7,5 километра.
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