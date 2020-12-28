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Опубликован график работы городских служб Москвы в новогодние праздники 

Мослента и ещё 5 28 декабря 2020
Опубликован график работы городских служб Москвы в новогодние праздники
Фото: Константин Кокошкин / «Коммерсантъ
Городские службы Москвы в предстоящие новогодние праздники переходят на усиленный режим работы. График опубликовали журналисты Комсомольской правды.
Так, метро и МЦК будут работать всю ночь с 31 декабря на 1 января без перерыва, в рождественскую ночь — до 2:00. МЦД продлит работу в новогоднюю ночь до 2:30.
Что касается наземного транспорта, то в ночь на 1 января в городе будут работать 174 маршрута. При этом 74 маршрута — всю ночь. Работу еще 100 маршрутов продлили до 3:30. В Рождество некоторые маршруты будут работать до 3:00. 31 декабря электрички будут курсировать по расписанию пятницы, а в остальные дни до 9 января включительно — по расписанию субботы, 10 января — по расписанию воскресенья. Парковки до 9 января будут бесплатными, а 10 января по графику воскресенья.
Поликлиники продолжат прием пациентов, но по графику праздничного дежурства с 9:00 до 16:00 (детские до 15:000, КТ-центры и травмпункты (за исключением некоторых) — круглосуточно.
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Новости Москвы , Новогодняя ночь , Комсомольская правда
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