Опубликован график работы городских служб Москвы в новогодние праздники 

Городские службы Москвы в предстоящие новогодние праздники переходят на усиленный режим работы. График опубликовали журналисты Комсомольской правды.

Так, метро и МЦК будут работать всю ночь с 31 декабря на 1 января без перерыва, в рождественскую ночь — до 2:00. МЦД продлит работу в новогоднюю ночь до 2:30.

Что касается наземного транспорта, то в ночь на 1 января в городе будут работать 174 маршрута. При этом 74 маршрута — всю ночь. Работу еще 100 маршрутов продлили до 3:30. В Рождество некоторые маршруты будут работать до 3:00. 31 декабря электрички будут курсировать по расписанию пятницы, а в остальные дни до 9 января включительно — по расписанию субботы, 10 января — по расписанию воскресенья. Парковки до 9 января будут бесплатными, а 10 января по графику воскресенья.

Поликлиники продолжат прием пациентов, но по графику праздничного дежурства с 9:00 до 16:00 (детские до 15:000, КТ-центры и травмпункты (за исключением некоторых) — круглосуточно.