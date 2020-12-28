В столице появились светофоры с IT-начинкой

На дорогах Москвы появились светофоры необычной, квадратной формы. Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы, это не просто дизайнерский изыск, а настоящий инженерный ход, позволяющий установить в устройства инновационную начинку.

Новые светофоры могут показывать не только красный, желтый и зеленый цвета. Квадратный дисплей будет служить еще и монитором, на который можно вывести любое изображение. Например, сообщение о пробках, ремонтных работах, ухудшении погоды и других ЧС. Также такой регулировщик помимо стандартных сигналов может дать разрешение на одновременное движение автомобилей на поворот и переход дороги.

Кроме функций, относящихся к дорожному регулированию движения, у квадратных светофоров есть и дополнительные. Например, на них стоят камеры, следящие за порядком на улицах, а также вмонтированы датчики для отслеживания вредных выбросов. "В следующем году работа будет продолжена, — отметил заммэра Максим Ликсутов . — Планируем установить новые светофоры и обустроить пешеходные переходы. Наша цель — успокоить трафик и сделать улицы безопаснее".