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В Москве за сутки умерли 76 человек с коронавирусом 

RT на русском 3 часа назад
За сутки умерли 76 человек с коронавирусом
Фото: РИА Новости
В Москве за сутки умерли 76 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число летальных случаев в городе достигло 10 989.

«В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом», — говорится в сообщении столичного оперштаба по борьбе с COVID-19.

Накануне сообщалось о смерти 73 пациентов c коронавирусом.
Ранее заместитель мэра столицы Анастасия Ракова выразила мнение, что победа над пандемией коронавируса в Москве возможна к середине либо к концу весны за счёт вакцинации.
Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил в качестве меры по борьбе с коронавирусом не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.
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Новости Москвы , Анастасия Ракова , Владимир Болибок
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