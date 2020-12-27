За сутки умерли 76 человек с коронавирусом

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«В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом», — говорится в сообщении столичного оперштаба по борьбе с COVID-19.

Видео дня. Водитель напал на медиков, потому что не смог развернуться

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В Минпросвещения заявили о возможном возвращении школ в Москве к очному обучению

Собянин заявил о напряжённой ситуации с коронавирусом в Москве

Москвичи старше 60 лет смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 с 28 декабря