16-градусные морозы придут в Москву с понедельника

"В понедельник будет по-настоящему холодный день, когда температурный фон будет ниже нормы на три градуса. Ночью прогнозируется в Москве 10-12 градусов мороза, в отдельных районах — до 16 градусов, в Подмосковье — до 18 градусов. Утром тоже еще достаточно холодно. Аналогичная погода и во вторник", — сообщил он.