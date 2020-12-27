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Погода в Москве: Аномальный холод ожидается в Москве в начале недели 

ТАСС и ещё 1 41 минуту назад
16-градусные морозы придут в Москву с понедельника
Фото: РИА Новости
Аномально холодные дни ожидают Москву и Подмосковье в первой половине недели. Температура будет ниже нормы на три градуса, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В понедельник будет по-настоящему холодный день, когда температурный фон будет ниже нормы на три градуса. Ночью прогнозируется в Москве 10-12 градусов мороза, в отдельных районах — до 16 градусов, в Подмосковье — до 18 градусов. Утром тоже еще достаточно холодно. Аналогичная погода и во вторник", — сообщил он.

По словам Вильфанда, в этот период погода будет солнечной, и осадков не ожидается, так как будет преобладать антициклональный режим погоды.
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Новости Москвы , Погода , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС , Московская область
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