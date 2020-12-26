Полиция выломала дверь работавшего после полуночи ресторана

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В столице ресторану Choice Moscow, который работал после полуночи, грозит штраф до 300 тысяч рублей или приостановлении деятельности на срок до 90 суток. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве в Тelegram -канале в субботу, 26 декабря.

Уточняется, что ресторан по адресу Лужнецкая набережная, 2/4, строение 27, был проверен сотрудниками ОАТИ и полиции.

— Полиции пришлось выламывать дверь ресторана Choice Moscow, работавшего после полуночи, — говорится в сообщении.

В оперштабе отметили, что в заведении в 00:55 продолжалось обслуживание посетителей, подавались еда и алкогольные напитки.

Помимо этого, сотрудники ресторана заблокировали дверь, которая была вскрыта полицией в ходе операции.

В Москве запрещена работа заведений после 23:00 из-за пандемии коронавируса.