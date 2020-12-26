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Погода в Москве: снежный покров достиг 14 см 

Газета.Ru и ещё 2 3 часа назад
Снежный покров в Москве достиг максимума с начала зимы
Фото: AP
С начала снегопада в Москве выпало 11 мм осадков. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные с базовой городской метеостанции на ВДНХ. Отмечается, что в ночь на 26 декабря прирост осадков в столице составил около 20% месячной нормы, которая в декабре достигает 56 мм.

"Высота снежного покрова в Москве к утру субботу достигла 14 см, это пока максимум для нынешней зимы", — говорится в сообщении.

Согласно информации метеорологов, 26 декабря температура воздуха в Москве будет колебаться от -2 до 0°C, возможен небольшой снег.
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