Снежный покров в Москве достиг максимума с начала зимы

С начала снегопада в Москве выпало 11 мм осадков. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные с базовой городской метеостанции на ВДНХ. Отмечается, что в ночь на 26 декабря прирост осадков в столице составил около 20% месячной нормы, которая в декабре достигает 56 мм.
"Высота снежного покрова в Москве к утру субботу достигла 14 см, это пока максимум для нынешней зимы", — говорится в сообщении.
Согласно информации метеорологов, 26 декабря температура воздуха в Москве будет колебаться от -2 до 0°C, возможен небольшой снег.