Гагарина, Билан и кот Матроскин поздравляют пассажиров метро

"Звезды спускаются в метро и поздравляют наших пассажиров с наступающими праздниками. Услышать знакомые голоса можно уже сейчас на эскалаторах и в вестибюлях станций метро — Полина Гагарина, Дима Билан, Валерий Сюткин, Виктория Дайнеко, Город 312, Анита Цой, Сосо Павлиашвили, JONY и HammAli&Navai. И это еще не все. Те, кто в поездке больше любят читать, чем слушать музыку, оценят поздравления от Олега Роя, Дины Рубиной, Михаила Лабковского и Маши Трауб", — говорится в сообщении.