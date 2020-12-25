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Москва

Гагарина, Билан и кот Матроскин поздравляют пассажиров метро Москвы 

РИА Новости 3 часа назад
Гагарина, Билан и кот Матроскин поздравляют пассажиров метро
Фото: РИА Новости
Полина Гагарина, Дима Билан, Олег Рой, Антон Табаков (в роли кота Матроскина) и другие российские звезды начали поздравлять пассажиров метро Москвы с Новым годом, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.

"Звезды спускаются в метро и поздравляют наших пассажиров с наступающими праздниками. Услышать знакомые голоса можно уже сейчас на эскалаторах и в вестибюлях станций метро — Полина Гагарина, Дима Билан, Валерий Сюткин, Виктория Дайнеко, Город 312, Анита Цой, Сосо Павлиашвили, JONY и HammAli&Navai. И это еще не все. Те, кто в поездке больше любят читать, чем слушать музыку, оценят поздравления от Олега Роя, Дины Рубиной, Михаила Лабковского и Маши Трауб", — говорится в сообщении.

Кроме того, юным пассажирам праздничное настроение создадут кот Матроскин из "Простоквашино" в исполнении Антона Табакова и артисты детского театра-студии "Непоседы".
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