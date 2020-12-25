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Москва

Сергей Собянин вручил награды заслуженным жителям Москвы 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Мэр вручил награды заслуженным москвичам
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Заслуженные жители Москвы получили государственные награды и награды столицы. Их вручал лично мэр Москвы Сергей Собянин от имени и по поручению президента России Владимира Путина.

— В этот по-настоящему зимний день поздравляю вас с наступающим Новым годом и с заслуженными государственными наградами. Люди разных профессий, разных возрастов, но их объединяет любовь к нашему городу, любовь к нашей стране и, конечно же, к своей профессии, которой вы посвятили свои жизни. Огромное вам спасибо! — заявил мэр, выступив с обращением в пятницу, 25 декабря.

Он подчеркнул, что уходящий год был очень непростым и стал испытанием для всех москвичей, каждый из которых внес свой вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Особую благодарность Собянин выразил медикам.
Награды Москвы и государства получили: член центрального правления Всероссийской общественной организации Героев, кавалеров государственных наград и лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть России» Ефим Басин; солист группы «Любэ» Николай Расторгуев; советник председателя Централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман РФ» Харис Саубянов; член Союза театральных деятелей РФ Валерий Полетаев и ряд других общественных деятелей.
Помимо этого, группе горожан присвоены почетные звания: «Заслуженный врач Российской Федерации», «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации», «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», «Заслуженный эколог Российской Федерации», «Заслуженный юрист Российской Федерации».
Среди прочего заслуги москвичей были отмечены благодарностью мэра столицы и президента России, передает РИА Новости.
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Новости Москвы , Валерий Полетаев , Ефим Басин , Сергей Собянин , Николай Расторгуев , Владимир Путин , РИА Новости
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