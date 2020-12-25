Мэр вручил награды заслуженным москвичам

— В этот по-настоящему зимний день поздравляю вас с наступающим Новым годом и с заслуженными государственными наградами. Люди разных профессий, разных возрастов, но их объединяет любовь к нашему городу, любовь к нашей стране и, конечно же, к своей профессии, которой вы посвятили свои жизни. Огромное вам спасибо! — заявил мэр, выступив с обращением в пятницу, 25 декабря.