В Москве появились квадратные светофоры 

На дорогах Москвы появились светофоры с квадратными секциями. Об этом сообщает Autonews.ru

По данным издания, испытания устройств начал проводить Центр организации дорожного движения (ЦОДД), их уже установили по пяти адресам. Светофоры нового типа лучше видны пешеходам и водителям, а также могут транслировать больше полезной информации за счет увеличенной площади сигнала. Дизайн светофоров разработала студия Артемия Лебедева

В конструкции светофора также предусмотрена встроенная камера и выходы под различные датчики. В частности, устройства смогут измерять уровень углекислого газа в воздухе.

По словам руководителя экспертного центра Probok.net Александра Шумского, ранее светофоры были вынуждены делать круглыми, поскольку в них использовались круглые лампы накаливания.

«Сейчас светофоры диодные, поэтому площадь свечения неэффективно пропадает. В одной секции можно разместить дополнительный сигнал, обозначающий, что водители должны уступить дорогу пешеходам на переходе. Это более удобно и экономно, не нужно делать дополнительную конструкцию. Хорошо будет виден и обратный отсчет времени — эти цифры сейчас не помещаются в круглые секции», — сказал эксперт.