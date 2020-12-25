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Москва

В Москве появились квадратные светофоры 

Мослента 45 минут назад
В Москве появились квадратные светофоры
Фото: @autonews.ru
На дорогах Москвы появились светофоры с квадратными секциями. Об этом сообщает Autonews.ru.
По данным издания, испытания устройств начал проводить Центр организации дорожного движения (ЦОДД), их уже установили по пяти адресам. Светофоры нового типа лучше видны пешеходам и водителям, а также могут транслировать больше полезной информации за счет увеличенной площади сигнала. Дизайн светофоров разработала студия Артемия Лебедева.
В конструкции светофора также предусмотрена встроенная камера и выходы под различные датчики. В частности, устройства смогут измерять уровень углекислого газа в воздухе.
По словам руководителя экспертного центра Probok.net Александра Шумского, ранее светофоры были вынуждены делать круглыми, поскольку в них использовались круглые лампы накаливания.

«Сейчас светофоры диодные, поэтому площадь свечения неэффективно пропадает. В одной секции можно разместить дополнительный сигнал, обозначающий, что водители должны уступить дорогу пешеходам на переходе. Это более удобно и экономно, не нужно делать дополнительную конструкцию. Хорошо будет виден и обратный отсчет времени — эти цифры сейчас не помещаются в круглые секции», — сказал эксперт.

В июле на Цветном бульваре появился «танцующий» светофор для пешеходов. Устройство установили в рамках Дня московского транспорта. Он расположился возле пешеходного перехода рядом с цирком Никулина.
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Новости Москвы , Артемий Лебедев
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