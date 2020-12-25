Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Выберите регион
Москва

В 2021 году откроется 11 новых станций БКЛ метро Москвы 

ИА Regnum и ещё 1 48 минут назад
В 2021 году откроется 11 новых станций БКЛ метро
Фото: РИА Новости
В Москве в 2021 году откроется 11 станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.
В департаменте привели список новых станций — «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Давыдково», «Зюзино», «Воронцовская», «Новаторская», «Терехово», «Кунцевская», «Карамышевская» и «Мнёвники».
Все станции расположены друг за другом и формируют единую цепочку между станциями «Хорошёвская» и «Каховская».

«Открытие этих 11 новых станций позволит москвичам и гостям столицы использовать половину БКЛ — от станции «Савёловская» до «Каховской», — говорится в информации.

Всего, после полного ввода, Большая кольцевая линия будет состоять из 31 станции.
Видео дня. Тодоренко заговорила о разводе с Топаловым
ИА Regnum: последние новости
Школьников Москвы могут вернуть на очную форму обучения после каникул Школьников Москвы могут вернуть на очную форму обучения после каникул Собянин объявил об открытии Волоколамской развязки в Москве Собянин объявил об открытии Волоколамской развязки в Москве В Москве коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада В Москве коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Историка-потрошителя Соколова приговорили
01:23
Историка-потрошителя Соколова приговорили
Происшествия Криминал
Светская львица опубликовала видео в откровенном наряде
00:43
Светская львица опубликовала видео в откровенном наряде
Шоу-бизнес
ФСБ предотвратила теракт в Тамбове
01:32
ФСБ предотвратила теракт в Тамбове
Происшествия Криминал
Момент смертельной аварии на трассе под Рязанью попал на видео
00:23
Момент смертельной аварии на трассе под Рязанью попал на видео
Происшествия
30 пар россиян поцеловались в метро и попали на видео
00:15
30 пар россиян поцеловались в метро и попали на видео
Общество
Ритуальщики устроили бой у квартиры покойного в Москве
00:54
Ритуальщики устроили бой у квартиры покойного в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео выкатившегося за пределы ВВП самолета во Внуково
00:20
Опубликовано видео выкатившегося за пределы ВВП самолета во Внуково
Происшествия Новости Москвы
Массовое побоище устроили на турнире MMA в Москве
01:08
Массовое побоище устроили на турнире MMA в Москве
Происшествия Новости Москвы
Екатеринбуржца застрелили в маршрутке
00:53
Екатеринбуржца застрелили в маршрутке
Происшествия Криминал
Голый мужчина в шлеме прыгнул в машину полицейских
00:16
Голый мужчина в шлеме прыгнул в машину полицейских
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение