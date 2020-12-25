Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Власти рассказали, как ликвидируются последствия сильного снегопада в Москве 

РИАМО и ещё 5 3 часа назад
40 тысяч рабочих ликвидируют последствия снегопада в Москве
Фото: Вечерняя Москва
Свыше 9,5 тысяч единиц техники и 40 тысяч рабочих ликвидируют последствия сильного снегопада на территории столицы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Он отметил, что с утра пятницы выпало более 7 сантиметров снега. В городе ведут уборку дорог, дворов и тротуаров. Весь собранный снег вывозят на снегосплавные пункты для утилизации.

«С помощью специализированной техники проведена противогололедная обработка мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта», — уточнил Бирюков.

На опасных участках на МКАД и в новой Москве дежурят тягачи. Заммэра подчеркнул, что особое внимание коммунальщики уделяют очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам транспорта, станциям метро и МЦК, объектам социальной сферы и парковкам.
Видео дня. Тодоренко заговорила о разводе с Топаловым
РИАМО: последние новости
В Москве открыли транспортную развязку на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе В Москве открыли транспортную развязку на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе Клумбу на улице Демьяна Бедного в Москве уберут после жалоб водителей Клумбу на улице Демьяна Бедного в Москве уберут после жалоб водителей Переселение жителей по программе реновации начали на юге Москвы Переселение жителей по программе реновации начали на юге Москвы
Новости Москвы , Петр Бирюков
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Историка-потрошителя Соколова приговорили
01:23
Историка-потрошителя Соколова приговорили
Происшествия Криминал
Светская львица опубликовала видео в откровенном наряде
00:43
Светская львица опубликовала видео в откровенном наряде
Шоу-бизнес
ФСБ предотвратила теракт в Тамбове
01:32
ФСБ предотвратила теракт в Тамбове
Происшествия Криминал
Момент смертельной аварии на трассе под Рязанью попал на видео
00:23
Момент смертельной аварии на трассе под Рязанью попал на видео
Происшествия
30 пар россиян поцеловались в метро и попали на видео
00:15
30 пар россиян поцеловались в метро и попали на видео
Общество
Ритуальщики устроили бой у квартиры покойного в Москве
00:54
Ритуальщики устроили бой у квартиры покойного в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео выкатившегося за пределы ВВП самолета во Внуково
00:20
Опубликовано видео выкатившегося за пределы ВВП самолета во Внуково
Происшествия Новости Москвы
Массовое побоище устроили на турнире MMA в Москве
01:08
Массовое побоище устроили на турнире MMA в Москве
Происшествия Новости Москвы
Екатеринбуржца застрелили в маршрутке
00:53
Екатеринбуржца застрелили в маршрутке
Происшествия Криминал
Голый мужчина в шлеме прыгнул в машину полицейских
00:16
Голый мужчина в шлеме прыгнул в машину полицейских
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение