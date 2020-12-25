40 тысяч рабочих ликвидируют последствия снегопада в Москве

Свыше 9,5 тысяч единиц техники и 40 тысяч рабочих ликвидируют последствия сильного снегопада на территории столицы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков

Он отметил, что с утра пятницы выпало более 7 сантиметров снега. В городе ведут уборку дорог, дворов и тротуаров. Весь собранный снег вывозят на снегосплавные пункты для утилизации.

«С помощью специализированной техники проведена противогололедная обработка мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта», — уточнил Бирюков.

На опасных участках на МКАД и в новой Москве дежурят тягачи. Заммэра подчеркнул, что особое внимание коммунальщики уделяют очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам транспорта, станциям метро и МЦК, объектам социальной сферы и парковкам.