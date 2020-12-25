Киносети Москвы раскрыли репертуар на Новый год

Московские кинотеатры предлагают провести новогодние каникулы с мандариновым попкорном в руках за просмотром картин самых разных жанров: как рассказали РИА Новости представители крупнейших киносетей столицы, в меню анимационные новинки "Барбоскины на даче" и "Последний богатырь. Корень зла", блокбастер "Огонь", приключенческая мелодрама "Серебряные коньки" и предварительные показы долгожданной картины "Чудо-женщина: 1984".

"Весело и ярко провести праздники можно даже в условиях пандемии — достаточно прийти в кинотеатры "Каро", где соблюдаются все меры безопасности и продумана программа на любой вкус. Надеемся, что, проводив старый год, мы оставим позади и все ограничения, ведь в 2021 нас ждет настоящий праздник кино — выйдут на экраны десятки перенесенных блокбастеров и откроются новые площадки", — рассказала президент сети кинотеатров Ольга Зинякова.

Кинотеатральный репертуар сети порадует зрителей разнообразием картин самых разных жанров. Семейная аудитория оценит анимационные новинки "Барбоскины на даче", "Конь Юлий и большие скачки" и "Пингвиненок Пороро. Новогодние приключения", а также продолжение сказки "Последний богатырь. Корень зла".

"Иррациональный человек" и Кроме того, в сети кинотеатров можно будет стать участником праздничного цикла "Новый год с Вуди Алленом", который продлится с 29 декабря по 5 января. Туда войдут показы картин режиссера "Жасмин" "Полночь в Париже" , а 31 декабря состоится специальный показ выходящей в прокат новинки от Аллена "Фестиваль Рифкина".

Гендиректор Объединенной сети кинотеатров ("Кино Окко", "Синема Парк" и "Формула Кино") Алексей Васясин рассказал РИА Новости, что в сети будут показаны крупные релизы, в частности, "Огонь", "Серебряные коньки", "Семейка Крудс: Новоселье", "Обратная связь".