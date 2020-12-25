Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите кино за 1 рубль на все праздники!
Выберите кино за 1 рубль на все праздники! Включите сейчас ⟶
Выберите регион
Москва

Погода в Москве: москвичам рассказали, когда в столице растает снег 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Выпавший в Москве снег растает только весной
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Снег в столичном регионе растает только весной. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, на данный момент в Москве погода некомфортная — сильный снег и усиление ветра, гололед. Специалист отметил, что высота снега увеличится на 8-12 сантиметров, а растает он только весной, передает агентство городских новостей «Москва».
Вильфанд добавил, что до конца 2020 года таких снегопадов больше не будет. Уже в субботу, 26 декабря, интенсивность осадков снизится.
Видео дня. Тодоренко заговорила о разводе с Топаловым
Вечерняя Москва: последние новости
Более 9,5 тысячи единиц техники приступили к ликвидации снегопада в Москве Более 9,5 тысячи единиц техники приступили к ликвидации снегопада в Москве Сергей Собянин открыл развязку МКАД с Волоколамским шоссе Сергей Собянин открыл развязку МКАД с Волоколамским шоссе Сервис по поиску домашних животных заработал на mos.ru Сервис по поиску домашних животных заработал на mos.ru
Новости Москвы , Погода , Роман Вильфанд , АГН "Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Россияне массово поцеловались в метро и попали на видео
00:15
Россияне массово поцеловались в метро и попали на видео
Общество
Опубликовано видео выкатившегося за пределы ВВП самолета во Внуково
00:20
Опубликовано видео выкатившегося за пределы ВВП самолета во Внуково
Происшествия Новости Москвы
Светская львица опубликовала видео в откровенном наряде
00:43
Светская львица опубликовала видео в откровенном наряде
Шоу-бизнес
Ритуальщики устроили бой у квартиры покойного в Москве
00:54
Ритуальщики устроили бой у квартиры покойного в Москве
Происшествия Новости Москвы
ФСБ предотвратила теракт в Тамбове
01:32
ФСБ предотвратила теракт в Тамбове
Происшествия Криминал
Массовое побоище устроили на турнире MMA в Москве
01:08
Массовое побоище устроили на турнире MMA в Москве
Происшествия Новости Москвы
Момент смертельной аварии на трассе под Рязанью попал на видео
00:23
Момент смертельной аварии на трассе под Рязанью попал на видео
Происшествия
Екатеринбуржца застрелили в маршрутке
00:53
Екатеринбуржца застрелили в маршрутке
Происшествия Криминал
Голый мужчина в шлеме прыгнул в машину полицейских
00:16
Голый мужчина в шлеме прыгнул в машину полицейских
Происшествия В мире
Видео финальных испытаний нового корвета РФ
00:53
Видео финальных испытаний нового корвета РФ
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение