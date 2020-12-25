Собянин открыл развязку МКАД с Волоколамским шоссе 

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реконструкции транспортную развязку на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«Сегодня долгожданное окончание реконструкции развязки на «Волоколамке» — сложнейший транспортный узел. Запускаем. Строители — молодцы: сдали его досрочно, практически на год вперед. Развязка на «Волоколамке» позволила расширить узкое место и на МКАД, и на подъездных дорогах. В целом улучшилась ситуация на 20%. Это повлияло на транспортную доступность пяти районов Москвы и Красногорска. Всего около миллиона человек проживают в этом направлении», — сказал Собянин.

Он добавил, что в 2020 году было введено в эксплуатацию 115 км новых дорог.

«Дорожные строители Москвы в этом году потрудились неплохо, несмотря на все сложности, сдано 115 км дорог, где 23 искусственных сооружения: тоннели, эстакады, путепроводы, крупнейших объект — новая вылетная магистраль проспект Генерала Дорохова», — сказал мэр.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, в рамках проекта по реконструкции развязки построено более 8 км дорог, включая реконструкцию двух существующих и сооружение четырех новых эстакад общей протяженностью 2,2 км.

Существующие эстакады на внутренней стороне МКАД над Волоколамским шоссе и железнодорожными путями МЦД-2 расширены до восьми полос движения. Новые эстакады-съезды обеспечат комфортный выезд с внешней стороны МКАД на Волоколамское шоссе в центр и в сторону области, отметили в пресс-службе.

Для разворота с внутренней на внешнюю сторону МКАД возведена двухполосная эстакада длиной 690 м. На пересечении Волоколамского шоссе с Походным проездом построена эстакада прямого хода длиной 400 м. Основной ход Волоколамского шоссе на пересечении с МКАД расширен с трех до пяти полос движения в каждом направлении.

Для снижения уровня воздействия шума на жилые кварталы Южного Тушино вдоль МКАД были установлены защитные экраны протяженностью 409 м.

Отмечается, что во время реконструкции развязки движение транспорта по шоссе и прилегающем улицам не останавливалось.

В материалах также сообщается, что с 2011 года была проведена реконструкция и строительство 18 развязок МКАД с общей протяженностью дорог более 150 км. В 2011-2020 годы было построено 1 тыс. 25 км дорог, что составляет 18% от существующей улично-дорожной сети.

В 2021-2023 годы планируется построить 258 км дорог, 88 искусственных сооружений и 54 пешеходных перехода.