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Москва

Собянин рекомендовал сделать 31 декабря выходным днем 

Вероника Полынина 1 час назад
Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал всем столичным работодателям сделать 31 декабря нерабочим днем.

«Рекомендуем всем предприятиям и организациям, чтобы 31 числа сделали выходным днем», — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Для бюджетных организаций 31 декабря будет нерабочим днем.
Россияне пожелали встретить Новый год с Путиным
Вчера, как сообщал «Рамблер», президент Владимир Путин поддержал идею объявить 31 декабря выходным днем. Он отметил, что принять соответствующее решение на федеральном уровне уже в текущем году не представляется возможным. В этой связи глава государства рекомендовал главам субъектов федерации принять это решение на региональном уровне. Он пообещал, что в 2021-м на федеральном уровне будет принято решение о выходном дне 31 декабря.
Новости Москвы , Видео , Сергей Собянин , Владимир Путин
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