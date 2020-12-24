«Рекомендуем всем предприятиям и организациям, чтобы 31 числа сделали выходным днем», — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Для бюджетных организаций 31 декабря будет нерабочим днем.

Вчера, как сообщал «Рамблер», президент Владимир Путин поддержал идею объявить 31 декабря выходным днем. Он отметил, что принять соответствующее решение на федеральном уровне уже в текущем году не представляется возможным. В этой связи глава государства рекомендовал главам субъектов федерации принять это решение на региональном уровне. Он пообещал, что в 2021-м на федеральном уровне будет принято решение о выходном дне 31 декабря.