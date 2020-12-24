Мосгордума рассмотрит проект о запрете удалять кошкам когти 

Депутаты Мосгордумы рассмотрят проект закона о запрете ветеринарам удалять кошкам когти по желанию хозяев и без медицинских показаний, соответствующее решение было принято на комиссии МГД по экологической политике.

На комиссии рассматривался проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" для ограничения возможностей медицинского воздействия на домашних животных в нелечебных целях".

Как отмечает автор проекта, глава комиссии Александр Соловьев , ветеринары, которые проводят операции по удалению когтей, называют это "мягкими лапками", но на самом деле такая операция приносит вред здоровью животного. "Такое хирургическое воздействие влечет за собой нарушение деятельности всего опорно-двигательного аппарата этого животного", — сказал Соловьев.

По его словам, подобные операции должны проводиться только по медицинским показаниям, когда у животного есть какие-то травмы, а не по прихоти хозяев, чтобы кошка не портила когтями мебель.

По его словам, в настоящее время целесообразно осуществить соответствующее нормативное регулирование именно на федеральном уровне, предусмотрев создание необходимых механизмов для ограничения возможного причинения вреда домашним животным, так как владельцы сейчас никак не ограничены в возможности такого воздействия на своих питомцев.

"Законопроектом предлагается введение в основной понятийный аппарат данного Федерального закона ключевого термина "медицинское воздействие на животное в нелечебных целях", к которому предложено отнести любое хирургическое или иное изменение анатомических или физиологических свойств и качеств животного, как биологического вида при отсутствии для такого изменения необходимых ветеринарных показаний", — говорится в тексте проекта закона.

Помимо этого, законопроектом предлагается запретить проведение онихэктомии (ампутации третьей фаланги и когтя у кошек), тендонэктомии (вырезания у кошек на лапе участка сухожилия в целях последующей невозможности выпуска когтей), либо иного хирургического изменения внешнего вида домашних животных при отсутствии необходимых для этого ветеринарных показаний.

Также предлагается включить в понятие "жестокое обращение с животным" случаев причинения домашнему животному излишних боли, физических страданий в результате медицинского воздействия в нелечебных целях и запретить пропаганду медицинского воздействия на животных в нелечебных целях.