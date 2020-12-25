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В Черемушках по программе реновации построят дом в 2021 году 

Мои Черемушки и ещё 2 3 часа назад
В Черемушках по программе реновации построят дом
Фото: РИА Новости
Жилой дом по программе реновации в районе Черемушки по адресу Севастопольский проспект, владение 28, корпус 9 введут в эксплуатацию в следующем году. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Новостройка возводится по индивидуальному проекту и состоит из пяти секций переменной этажности. Фасады здания отделают керамогранитной плиткой, на них установят корзины под кондиционеры. Под территорией внутреннего дворового пространства будет размещена подземная одноуровневая автостоянка.

«В настоящее время ведется монтаж монолитных конструкций здания», — сказал Рафик Загрутдинов.

В доме будет 252 квартиры (однокомнатных — 64, двухкомнатных — 136, трехкомнатных — 52). Общая площадь квартир составит 15 104,8 квадратных метров. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением Правительства Москвы.
Семь квартир оборудуют для маломобильных жильцов, в них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику.
Первый этаж дома будет нежилым. Здесь разместятся: вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, помещения дежурного, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения. Также здесь смогут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.
Для удобства перемещения между этажами в каждой секции установят лифты грузоподъемностью 400 кг и 1000 кг, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.
Придомовую территорию благоустроят и озеленят: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники; обустроят детскую и спортивную площадки, а также площадку для отдыха взрослых.

«Всего в Черемушках новые квартиры получат жители 119 домов — это 20% от общего жилого фонда района, утверждены четыре стартовые площадки. В стадии строительства находятся два жилых дома. Как ранее отмечал Мэр Москвы С. С. Собянин, в районе построят семь объектов инфраструктуры, среди которых школа, четыре детских сада, физкультурно-оздоровительный комплекс и районная управа» — добавил Рафик Загрутдинов.

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Комментарии 1
Новости Москвы , Рафик Загрутдинов , Сергей Собянин , Правительство Москвы
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