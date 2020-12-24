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Власти Москвы согласовали облик комплекса с «чешуей» на фасаде 

РИА Недвижимость 49 минут назад
Власти согласовали облик комплекса с «чешуей» на фасаде
Фото: © Москомархитектура
Москомархитектура согласовала облик многофункционального комплекса с фасадами в виде чешуи, который построит MR Group в Багратионовском проезде на западе Москвы, говорится в сообщении ведомства.
Как указывается в нем, в составе комплекса по адресу: Багратионовский проезд, владение 5 возведут два здания — высотой 11 и 58 этажей. Оба корпуса соединит двухуровневый подземный паркинг на 284 машино-места.

"Фасады "высотки" ассоциируются с "чешуей" или кристаллом. Сложная конфигурация остекления будет обеспечиваться выступающими эркерами, повернутыми под разным углом. С одной стороны они будут стеклянными, а с другой — облицованы полированным алюминием, и в зависимости от положения солнца свет будет отражаться от поверхности по-разному", — приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

В нем указывается, что в оформлении второго здания также прослеживается мотив с "чешуей".
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Новости Москвы , Сергей Кузнецов , Правительство Москвы
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