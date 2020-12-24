Центры управления регионами и «Умный город» решат проблемы ЖКХ 

Минстрой и некоммерческая организация по развитию цифровых проектов «Диалог Регионы» заключили соглашение о сотрудничестве, чтобы вместе реализовать проект Цифровизации городского хозяйства «Умный город». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

Глава Минстроя Ирек Файзуллин подчеркнул, что проект «Умный город» повышает конкурентоспособность российских городов и создает эффективную систему управления городским хозяйством.

«И, самое главное, создаются безопасные и комфортные условия для жизни людей. Для реализации всех целей и задач проекта необходимо широкое внедрение передовых цифровых и инженерных решений в городской и коммунальной инфраструктуре. Центры управления регионами станут оптимальной площадкой для реализации проекта «Умный город», — подчеркнул Файзуллин.

Как писал «Рамблер», по поручению президента России Владимира Путина во всех российских субъектах были созданы Центры управления регионом (ЦУР). Они призваны стать инструментом прямой коммуникации жителей с властями и помогать с решением проблем.

С помощью системы «Инцидент Менеджмент» ЦУР находят в интернете информацию о проблемах россиян. Сотрудники ЦУР формируют аналитические материалы по социально-экономической ситуации в регионе и вырабатывают предложения по дальнейшему развитию.

Одним из отраслевых блоков ЦУР является блок ЖКХ. Совместная работа позволит наладить обмен информацией и структурировать данные об отрасли в каждом регионе и городе. ЦУР синхронизируют с сервисами дистанционного контроля состояния коммунальной инфраструктуры, с системами проведения общих онлайн-собраний собственников жилья, системами интеллектуального городского освещения и платформами по сбору обращений граждан.

«Мы видим, что проект «Умный город» по своим ключевым принципам находится на одном пути с ЦУР, когда во главу ставятся потребности человека, технологичность и повышение качества управления. Центры управления регионами являются аналитическим инструментом, призванным понять проблемы людей, а «Умный город» — инструментом, способным улучшить систему городского управления», — подчеркнул глава АНО «Диалог Регионы» Алексей Гореславский.

Замминистра строительства Максим Егоров добавил, что ЖКХ — одна из тех тем, по которым поступает наибольшее количество обращений россиян. Работа с ЦУР позволит оперативно реагировать на их проблемы.

Собрав все обращения и жалобы вместе, власти получат более точную информацию о состоянии инфраструктуры и определят сферы, которые больше всего нуждаются в обновлении.