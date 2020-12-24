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Погода в Москве: 15-градусные морозы ожидаются в столице на следующей неделе 

Газета.Ru 16 минут назад
В начале предстоящей недели (28 декабря — 3 января) в Москве ожидаются 15-градусные морозы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды Фобос Евгения Тишковеца.
По его словам, причиной таких похолоданий станет циклон, надвигающийся на среднюю полосу России.
Так, в столице к утру 28 декабря столбик термометра опустится до -12 — -15°C, в Московской области будет -12 —17°C, сто соответствует климатической норме середины зимы. Как уточнил метеоролог, это будет самая холодная ночь в текущем декабре.
Тишковец также добавил, что холодная погода (-10 — -15°C) сохранится и в ночь на 29 декабря, после чего очаг высокого атмосферного давления начнет постепенно уступать свои позиции циклону с запада, откуда потянутся снеговые тучи. Из-за атлантического тепла в Москве и области будет 0°C.
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Новости Москвы , Видео , Погода
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