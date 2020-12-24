Подведены итоги онлайн-марафона «Ты в Москве» 

Онлайн-марафон для молодежи "Ты в Москве ", проходивший с 14 по 23 декабря, посмотрели больше 25 миллионов раз. Участники городских проектов и некоммерческие организации провели прямые эфиры продолжительностью свыше 800 часов, сообщает портал мэра и правительства Москвы

Как подчеркнула председатель комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова , этот марафон стал первым настолько масштабным мероприятием. "За эти 10 дней любой желающий мог найти себе эфир по интересам. Кроме того, записи всех эфиров сохранены в группе марафона "ВКонтакте", так что пользоваться ими можно будет еще долгое время", — сообщила она.

В программе были мастер-классы и тренинги, на которых обучали блогерству, ораторскому искусству, уличному спорту, медиапродвижению и другим направлениям, особенно востребованным среди молодежи.

К примеру, в рамках проекта "Московский диалог" прошли интервью с известными людьми, а также мастер-классы по развитию навыков soft skills, которые пригодятся в любой профессии. Представители проекта "ВРаботе" организовали мастер-классы с ведущими HR-специалистами страны. Во время карьерной онлайн-ярмарки вакансии для студентов и молодых специалистов представили 35 крупных российских и международных компаний.

Об основах медиапродвижения в разных социальных сетях рассказал проект "Ты в кадре". Встречи с популярными блогерами прошли в рамках программы "КиберМосква", а в проекте "На районе" желающие могли научиться читать рэп и танцевать.