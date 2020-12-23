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Еще 76 человек с COVID-19 умерли в Москве за сутки 

Вечерняя Москва 1 час назад
Еще 76 человек с COVID-19 умерли в столице за сутки
Фото: РИА Новости
За минувшие сутки в Москве скончались 76 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», общее число умерших достигло 10 689 человек. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в среду, 23 декабря.
В оперштабе уточнили, что у всех умерших была также подтверждена пневмония.
При появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.
Ранее сообщалось, что все лаборатории Роспотребнадзора перевели в усиленный режим работы, чтобы у россиян была возможность сделать тест на коронавирусную инфекцию в новогодние праздники. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Новости Москвы , Анна Попова , Роспотребнадзор
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