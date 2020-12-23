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Власти Москвы назвали оправданным ношение масок в общественных местах 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Власти Москвы назвали оправданным ношение масок в общественных местах
Фото: РИА Новости
Ношение масок в магазинах и транспорте во время распространения коронавирусной инфекции оправдало себя. Об этом в среду, 23 декабря, заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, такая мера борьбы с COVID-19 дала свой эффект. Особенно важно ношение масок в местах массового скопления, где за одни и те же предметы берутся множество людей. По мнению Анастасии Раковой, те, кто соблюдает масочный режим, в первую очередь обезопасили себя.

— Все мы трогаем одни и те же предметы и дотрагиваемся до лица, а это вероятный способ быстро получить вирус в организм, я считаю, что эту меру нужно соблюдать, она дает свой результат, — цитирует слова Раковой Интерфакс.

Заммэра Москвы добавила, что данный вопрос до сих пор остается дискуссионным. Однако необходимо соблюдать меры безопасности, чем впоследствии вводить ограничения и объявлять локдаун, считает Ракова.
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Новости Москвы , Анастасия Ракова , Правительство Москвы , Интерфакс
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