Расписание электричек изменится в новогодние каникулы

«В предпраздничные и праздничные дни поезда всех направлений будут следовать по измененному графику. Для удобства пассажиров в новогоднюю и рождественскую ночи пригородные поезда будут курсировать дольше, а в период праздников назначены дополнительные рейсы. ЦППК и МЖД ежегодно вносят корректировки в расписание электричек в связи с изменением пассажиропотока в данный период. Увеличено количество рейсов в область накануне праздников, а 7 и 10 января — в Москву», — рассказал собеседник агентства.
«Так, например, 31 декабря поезда проследуют расписанием пятницы. С 1 января по 9 января — расписанием субботы, а 10 января — расписанием воскресенья», — говорится в сообщении.
«Просим пассажиров по возможности оставаться дома, а при необходимости совершить поездку — соблюдать все меры предосторожности и пользоваться бесконтактными способами оплаты проезда. Обращаем внимание, что в общественном транспорте обязательно ношение масок и перчаток», — говорится в сообщении.