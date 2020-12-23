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Москва

Московские электрички будут следовать с 31 декабря по 10 января по измененному расписанию 

РЖД-Партнер и ещё 1 10 часов назад
Расписание электричек изменится в новогодние каникулы
Фото: РИА Новости
Расписание электричек изменится в Московском регионе в новогоднюю ночь и праздничные дни. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

«В предпраздничные и праздничные дни поезда всех направлений будут следовать по измененному графику. Для удобства пассажиров в новогоднюю и рождественскую ночи пригородные поезда будут курсировать дольше, а в период праздников назначены дополнительные рейсы. ЦППК и МЖД ежегодно вносят корректировки в расписание электричек в связи с изменением пассажиропотока в данный период. Увеличено количество рейсов в область накануне праздников, а 7 и 10 января — в Москву», — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в графики движения некоторых поездов внесены дополнительные точечные корректировки.

«Так, например, 31 декабря поезда проследуют расписанием пятницы. С 1 января по 9 января — расписанием субботы, а 10 января — расписанием воскресенья», — говорится в сообщении.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».

«Просим пассажиров по возможности оставаться дома, а при необходимости совершить поездку — соблюдать все меры предосторожности и пользоваться бесконтактными способами оплаты проезда. Обращаем внимание, что в общественном транспорте обязательно ношение масок и перчаток», — говорится в сообщении.

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