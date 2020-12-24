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Москва

Пробки на дорогах Москвы достигли 7 баллов днем в четверг 

РИАМО и ещё 2 1 час назад
В Москве в четверг днем загруженность дорог достигла 7 баллов из 10 возможных, сильнее всего загружены центральные улицы города, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».
Крупные заторы образовались на Садовом кольце, Болотной набережной, Садовнической набережной, Москворецкой набережной, улицах Новый Арбат и Большая Полянка, а также на других улицах центра столицы.
Также пробки есть на Третьем транспортном кольце, СВХ и магистральных проездах. Локальные заторы есть на северо-западе, северо-востоке, юго-востоке МКАД.
Согласно прогнозу сервиса, уже к 15:00 пробки в столице достигнут 8 баллов. Такая загруженность улично-дорожной сети будет держаться до вечера.
В конце декабря ежегодно на дорогах Москвы наблюдаются предновогодние пробки.
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