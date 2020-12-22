Собянин заявил о напряжённой ситуации с коронавирусом в Москве 

Ситуация с коронавирусом в Москве остаётся очень сложной и напряжённой, заболеваемость в последнюю неделю выросла на 5%. Об этом завил мэр города Сергей Собянин, выступая на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.
«Ситуация с коронавирусом в Москве остаётся очень сложной, напряжённой… Последняя неделя опять показала рост в 5%. И еженедельно продолжается рост госпитализаций», — сказал он.
По его словам, развёрнуто 18 тыс. коечного фонда.
«Из них 30% свободны. Так что система здравоохранения справляется с этой огромной нагрузкой, все звенья работают стабильно», — добавил Собянин.
RT ведёт прямую трансляцию.