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Москва

Собянин заявил о напряжённой ситуации с коронавирусом в Москве 

RT на русском 19 минут назад
Ситуация с коронавирусом в Москве остаётся очень сложной и напряжённой, заболеваемость в последнюю неделю выросла на 5%. Об этом завил мэр города Сергей Собянин, выступая на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

«Ситуация с коронавирусом в Москве остаётся очень сложной, напряжённой… Последняя неделя опять показала рост в 5%. И еженедельно продолжается рост госпитализаций», — сказал он.

По его словам, развёрнуто 18 тыс. коечного фонда.

«Из них 30% свободны. Так что система здравоохранения справляется с этой огромной нагрузкой, все звенья работают стабильно», — добавил Собянин.

RT ведёт прямую трансляцию.
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