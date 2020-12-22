Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

На «Авито» продают церковь в Москве 

Артём Кульша 1 час назад
Древняя церковь в Москве продается на «Авито»
Фото: РИА Новости
Двухсотлетнее бывшее здание церкви в Москве продается на сервисе «Авито».
17 декабря агентство недвижимости «На Петровке» опубликовало объявление о продаже за 180 миллионов рублей четырехэтажного офисного помещения, особняка 1809 года постройки, площадью 1126 квадратных метров на Малой Андроньевской улице, 15, в центре столицы.

«В 1905 году здание имело статус храма Николы Мирликийского древлеправославных христиан», — сказано в объявлении.

В настоящее время оно реконструировано, внутри сделан современный ремонт, установлены железобетонные перекрытия, имеется два конференц-зала, столовая, кабинеты, оборудованные кондиционерами и вентиляцией, свободная бесплатная парковка. Здание имеет разрешение на использование в качестве офиса. Сейчас один арендатор занимает всю площадь помещения по долгосрочному договору аренды.
Недавно, как сообщал «Рамблер», московский автосалон «Агат» разместил на сервисе «Авто.ру» объявление о продаже самого дорогого автомобиля в России — бывшего в употреблении гиперкара «Бугатти Широн» 2018 года выпуска. Черная полноприводная леворульная машина с пробегом 700 километров оснащена восьмилитровым бензиновым двигателем (1,5 тысячи лошадиных сил), роботизированной коробкой передач, не требует ремонта, растаможена, принадлежит одному человеку, а продается за 225 654 496 рублей.
Видео дня. Арзамасова и Авербух поженились, а у Горбачевой и Варнавы новые романы
Комментарии 19
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Колонна скорых с сиренами проехала по Сочи и попала на видео
01:00
Колонна скорых с сиренами проехала по Сочи и попала на видео
Происшествия
Протестующие в Ереване заблокировали здание Правительства и попали на видео
00:34
Протестующие в Ереване заблокировали здание Правительства и попали на видео
Происшествия
Собянин наградил медиков столицы и попал на видео
01:39
Собянин наградил медиков столицы и попал на видео
Новости Москвы
Кража елки в Котельниках попала на видео
00:24
Кража елки в Котельниках попала на видео
Происшествия
Путин сыграл в хоккей с мальчиком и попал на видео
02:47
Путин сыграл в хоккей с мальчиком и попал на видео
Общество
Момент ДТП автомобиля с правительственными номерами попал на видео
00:17
Момент ДТП автомобиля с правительственными номерами попал на видео
Происшествия
Всемирно известный биолог найден мертвым в Петербурге
02:43
Всемирно известный биолог найден мертвым в Петербурге
Происшествия Криминал
Россиянку осудили за прыжок в купальнике в снег
00:14
Россиянку осудили за прыжок в купальнике в снег
Общество
Пьяные блогеры с песнями попали в ДТП в прямом эфире
00:38
Пьяные блогеры с песнями попали в ДТП в прямом эфире
Происшествия
В Ереване устроили «общенациональную забастовку»
00:41
В Ереване устроили «общенациональную забастовку»
В мире Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение