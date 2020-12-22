Древняя церковь в Москве продается на «Авито»

Двухсотлетнее бывшее здание церкви в Москве продается на сервисе «Авито».

17 декабря агентство недвижимости «На Петровке» опубликовало объявление о продаже за 180 миллионов рублей четырехэтажного офисного помещения, особняка 1809 года постройки, площадью 1126 квадратных метров на Малой Андроньевской улице, 15, в центре столицы.

«В 1905 году здание имело статус храма Николы Мирликийского древлеправославных христиан», — сказано в объявлении.

В настоящее время оно реконструировано, внутри сделан современный ремонт, установлены железобетонные перекрытия, имеется два конференц-зала, столовая, кабинеты, оборудованные кондиционерами и вентиляцией, свободная бесплатная парковка. Здание имеет разрешение на использование в качестве офиса. Сейчас один арендатор занимает всю площадь помещения по долгосрочному договору аренды.

Недавно, как сообщал «Рамблер», московский автосалон «Агат» разместил на сервисе «Авто.ру» объявление о продаже самого дорогого автомобиля в России — бывшего в употреблении гиперкара «Бугатти Широн» 2018 года выпуска. Черная полноприводная леворульная машина с пробегом 700 километров оснащена восьмилитровым бензиновым двигателем (1,5 тысячи лошадиных сил), роботизированной коробкой передач, не требует ремонта, растаможена, принадлежит одному человеку, а продается за 225 654 496 рублей.