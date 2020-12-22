Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Москве передан РПЦ 

ТАСС 2 часа назад
Храм Благовещения Пресвятой Богородицы передан РПЦ
Фото: РИА Новости
Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Федосьино, на юго-западе Москвы, являющийся памятником культурного наследия, был передан в собственность Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщается на сайте финансово-хозяйственного управления РПЦ во вторник.

"Издано распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 18 декабря 2020 № 44372 о передаче в собственность Русской православной церкви здания храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Федосьино гор. Москвы по адресу: г. Москва, ул. Лукинская, д. 11, корп. 1", — говорится в сообщении.

Согласно информации РПЦ, Церковь Благовещения 1854 года постройки является объектом культурного наследия федерального значения. Каменная церковь была построена на месте утраченного деревянного храма. Первоначально она имела два придела: в честь Благовещения Пресвятой Богородицы и во имя святителя Николая Чудотворца. Но затем, в конце XIX века, храм был расширен левым приделом в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость".
Богослужения в храме были прекращены в 1941 году, тогда здание начали использовать в качестве склада. Приходская жизнь восстановилась в середине 1990-х годов. С тех пор в храме совершаются регулярные богослужения.
Видео дня. Арзамасова и Авербух поженились, а у Горбачевой и Варнавы новые романы
ТАСС: последние новости
Около 250 человек эвакуировали из школы в Москве из-за сработавшей пожарной сигнализации Около 250 человек эвакуировали из школы в Москве из-за сработавшей пожарной сигнализации Украшенные трамваи и электробусы появятся на улицах Москвы 25 декабря Украшенные трамваи и электробусы появятся на улицах Москвы 25 декабря Собянин: самый острый период борьбы с пандемией закончится через несколько месяцев Собянин: самый острый период борьбы с пандемией закончится через несколько месяцев
Комментарии
Новости Москвы , РПЦ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Путин сыграл в хоккей с мальчиком и попал на видео
02:47
Путин сыграл в хоккей с мальчиком и попал на видео
Общество
Кража елки в Котельниках попала на видео
00:24
Кража елки в Котельниках попала на видео
Происшествия
Момент ДТП автомобиля с правительственными номерами попал на видео
00:17
Момент ДТП автомобиля с правительственными номерами попал на видео
Происшествия
Собянин наградил медиков столицы и попал на видео
01:39
Собянин наградил медиков столицы и попал на видео
Новости Москвы
Всемирно известный биолог найден мертвым в Петербурге
02:43
Всемирно известный биолог найден мертвым в Петербурге
Происшествия Криминал
Россиянку осудили за прыжок в купальнике в снег
00:14
Россиянку осудили за прыжок в купальнике в снег
Общество
Пьяные блогеры с песнями попали в ДТП в прямом эфире
00:38
Пьяные блогеры с песнями попали в ДТП в прямом эфире
Происшествия
В Ереване устроили «общенациональную забастовку»
00:41
В Ереване устроили «общенациональную забастовку»
В мире Общество
Штурм монастыря отца Сергия попал на видео
00:19
Штурм монастыря отца Сергия попал на видео
Общество
Пенсионер стулом напугал грабителя
00:55
Пенсионер стулом напугал грабителя
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение