Храм Благовещения Пресвятой Богородицы передан РПЦ

"Издано распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 18 декабря 2020 № 44372 о передаче в собственность Русской православной церкви здания храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Федосьино гор. Москвы по адресу: г. Москва, ул. Лукинская, д. 11, корп. 1", — говорится в сообщении.

Согласно информации РПЦ, Церковь Благовещения 1854 года постройки является объектом культурного наследия федерального значения. Каменная церковь была построена на месте утраченного деревянного храма. Первоначально она имела два придела: в честь Благовещения Пресвятой Богородицы и во имя святителя Николая Чудотворца. Но затем, в конце XIX века, храм был расширен левым приделом в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость".

Богослужения в храме были прекращены в 1941 году, тогда здание начали использовать в качестве склада. Приходская жизнь восстановилась в середине 1990-х годов. С тех пор в храме совершаются регулярные богослужения.