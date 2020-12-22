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Погода в Москве: Москвичей предупредили о похолодании и гололедице 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Москвичей ждет похолодание во вторник
Фото: ТАСС
Похолодание в течение дня и гололедица ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сегодня погода будет определяться северо-западной периферией антициклона, поэтому облачно, с неустойчивыми прояснениями, без существенных осадков, гололедица. Температура воздуха в столице понизится до минус 1 — минус 3, в Подмосковье ноль — минус 5, а вечером похолодание будет усиливаться", — сказал Тишковец.

По словам синоптика, ожидается юго-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 755 миллиметров ртутного столба.

"Сейчас у нас плюсовая температура, поэтому на дорогах, тротуарах снежно-водяная каша, в течение дня температура будет уходить от оттепели к устойчивой минусовой температуре, поэтому все это схватится коркой льда. И пешеходам, и автомобилистам сегодня надо быть аккуратными", — добавил Тишковец.

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Новости Москвы , Погода , Евгений Тишковец , РИА Новости , Московская область
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