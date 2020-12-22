Москвичей ждет похолодание во вторник

Похолодание в течение дня и гололедица ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня погода будет определяться северо-западной периферией антициклона, поэтому облачно, с неустойчивыми прояснениями, без существенных осадков, гололедица. Температура воздуха в столице понизится до минус 1 — минус 3, в Подмосковье ноль — минус 5, а вечером похолодание будет усиливаться", — сказал Тишковец.
По словам синоптика, ожидается юго-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 755 миллиметров ртутного столба.
"Сейчас у нас плюсовая температура, поэтому на дорогах, тротуарах снежно-водяная каша, в течение дня температура будет уходить от оттепели к устойчивой минусовой температуре, поэтому все это схватится коркой льда. И пешеходам, и автомобилистам сегодня надо быть аккуратными", — добавил Тишковец.