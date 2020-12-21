Мэр вручил награды медикам за борьбу с пандемией коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные награды группе столичных медицинских работников, отличившихся в борьбе с пандемией коронавируса. Церемония награждения прошла в Белом зале столичной мэрии , передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«У каждого времени есть свои герои. Наши врачи всегда на передовой, всегда на переднем фронте по борьбе за жизнь, здоровье людей, но этот год, конечно, особенный. Особенный даже для вас, которые привыкли к нагрузкам, рискам и тяжелым случаям заболеваемости. Это ваша профессия, это ваша жизнь. Тем не менее то, что происходит сейчас, происходило в начале этого года, конечно, для многих было большим вызовом», — сказал Собянин.

Он отметил, что нагрузка на систему здравоохранения в период пандемии выросла почти в два раза. «Вам пришлось подбирать лучшие, совершенные методики лечения, чтобы спасти жизни. Это тоже такой профессиональный риск, и далеко не все готовы к этому риску, далеко не все готовы принимать на себя очень ответственное решение, цена которому — жизнь человека. И, конечно, вы тоже люди, и у вас есть семьи, дети, и вы находитесь и находились в зоне риска, причем самого большого риска», — добавил Собянин.

По его словам, половина всех врачей в Москве переболели коронавирусом или тяжело, или бессимптомно.

Мэр также сообщил, что в весенний период пандемии в Москве было задействовано 26 тыс. больничных коек. «И после этого весеннего пика, казалось бы, мы прошли самое сложное, самое трудное. Мы практически победили пандемию. Но оказалось, что все гораздо сложнее, труднее и менее предсказуемо. Осенью мы столкнулись с ситуацией, когда количество стало не меньше, а больше. И сложность, и тяжесть заболевания стала нисколько не меньше. Тем не менее ситуация принципиально совсем другая. За этот период времени мы создали новые ковидные госпитали, оснастили их самым необходимым, самым лучшим оборудованием. За это время появились новые алгоритмы, новые технологии лечения COVID-19. Все наши больницы и все амбулаторное звено обеспечено необходимыми лекарственными препаратами. И сегодня мы с меньшим количество коечного фонда, с меньшим количеством врачей, которые работают в стационаре, справляемся с большей нагрузкой, чем была весной», — отметил мэр.

Собянин подчеркнул, что ситуация остается сложной и врачи остаются надеждой и опорой в борьбе за жизнь и здоровье для многих москвичей. «Хотел сказать от имени горожан огромное вам спасибо за работу и поздравить с заслуженными наградами», — сказал он.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, указом президента Российской Федерации за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга, 35 столичных медиков награждены «Орденом Пирогова». Еще 10 человек награждены «Медалью Луки Крымского». Всего в 2020 году «Орденом Пирогова» и «Медалью Луки Крымского» были награждены 389 столичных медиков. Это работники больниц, поликлиник, лабораторий, станции скорой и неотложной медицинской помощи, специализированных медицинских центров и других организаций здравоохранения Москвы.

Награды «Орден Пирогова» и «Медаль Луки Крымского» были учреждены президента России указом от 19 июня 2020 года.

В материалах также отмечается, что всего в Москве непосредственно в оказании помощи больным коронавирусом задействовано более 69 тыс. медиков. Врачи вылечили более 550 тыс. человек, в том числе более 290 тыс. — в стационарах.