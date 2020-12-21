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Москва

Четвертый флагманский центр «Мои документы» открылся на востоке Москвы 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Четвертый флагманский центр «Мои документы» открылся в Москве
Фото: РИА Новости
Сергей Собянин открыл четвертый в Москве флагманский центр государственных услуг «Мои документы» в понедельник, 21 декабря.
МФЦ площадью порядка 2,5 тысячи квадратных метров появился в ТРЦ «Щелковский». Глава города выразил надежду, что офис будет пользоваться популярностью.

— Хочу поздравить вас с новосельем. Тут очень хорошая транспортная доступность, рядом с метро. Благоустройство выполнено очень хорошо, сам центр современный и красивый, — цитирует Сергея Собянина РИА Новости.

Он добавил, что в центре впервые появится услуга по оказанию содействия индивидуальным предпринимателям и много других новшеств.
Мэр столицы также поблагодарил сотрудников МФЦ, что нагрузка не снижается, несмотря на пандемию коронавируса. С начала 2020 года центры посетили 17 миллионов человек.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , РИА Новости
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