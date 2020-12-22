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Еще 5 003 пациента вылечились от коронавируса в Москве 

Москва24 и ещё 9 2 часа назад
Еще 5 003 пациента вылечились от коронавируса
Фото: ТАСС
В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 5 003 пациента. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"В столице выздоровели еще 5 003 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 577 544 человек", — говорится в сообщении.

В Оперштабе напомнили, что врачи после лечения проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. Вылечившимся москвичам в возрасте от 18 до 55 лет и без хронических заболеваний предлагают стать донорами плазмы.
В России за прошедшие сутки выявили 29 350 новых случаев коронавируса в 84 регионах. В 5 792 (19,7%) из них заболевание протекало без клинических проявлений. Всего в РФ зарегистрировано 2 877 727 случаев (+1,0%) коронавируса.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о прогнозируемых сроках окончания пандемии коронавируса. По ее словам, побороть опасный вирус удастся к весне, уточнив, что, если население приложит все возможные усилия, остановить пандемию можно будет и раньше.
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Новости Москвы , Ситуация в мире , Анна Попова , Роспотребнадзор , Великобритания
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