Еще 5 003 пациента вылечились от коронавируса

Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 5 003 пациента. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"В столице выздоровели еще 5 003 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 577 544 человек", — говорится в сообщении.

В Оперштабе напомнили, что врачи после лечения проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. Вылечившимся москвичам в возрасте от 18 до 55 лет и без хронических заболеваний предлагают стать донорами плазмы.

В России за прошедшие сутки выявили 29 350 новых случаев коронавируса в 84 регионах. В 5 792 (19,7%) из них заболевание протекало без клинических проявлений. Всего в РФ зарегистрировано 2 877 727 случаев (+1,0%) коронавируса.