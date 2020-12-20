Собянин призвал пожилых воздержаться от новогодних хлопот

Москвичам старшего поколения следует воздержаться от новогодних хлопот, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

Он отметил, что москвичам следует с осторожностью ходить в торговые центры и по магазинам в период подготовки к праздникам.

"Что касается москвичей старшего поколения, им вообще бы, по-хорошему, воздержаться от этого. Попросите своих друзей, близких, знакомых, которые находятся не в группе риска, чтобы вам помогли подготовиться к Новому году", — сказал Собянин.

Он также отметил, что в целом, готовясь к застолью, надо понимать, что большое застолье — это большой риск.