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Москва

В Москве опечатали торговый дом «Савеловский» 

Газета.Ru 1 час назад
В Москве нашли серьезные нарушения в торговом доме «Савеловский»
Фото: РИА Новости
Управление Роспотребнадзора по Москве временно ограничило работу торгового дома «Савеловский» из-за нарушения мер профилактики коронавируса.

«В ходе проведения осмотра установлено, что юридическим лицом ООО «Майкрорент» не обеспечено проведение в торговом доме санитарно-противоэпидемических мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции», — говорится на сайте ведомства.

Выяснилось, что в торговом доме не установлены антисептики, на входе не проводится бесконтактный контроль температуры тела посетителей, отсутствует оборудование для обеззараживания воздуха в присутствии людей. Также в санузлах нет туалетной бумаги, антибактериального мыла и антисептиков, а графики проведения текущих и генеральных уборок отсутствуют.
В отношении юридического лица были составлены протоколы о временном запрете деятельности и об административном правонарушении. Входные группы торгового дома «Савеловский» опечатаны.
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Новости Москвы , Роспотребнадзор
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